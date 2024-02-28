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Бакланов Иван Лаврентьевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1860

Отец: Бакланов Лаврентий Егорович

Мать: Бакланова -- Мавра Авдеевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова -- Таисия Андреевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Бакланова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Степановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Таисия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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