Бакланов Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1860
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова -- Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Бакланова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно