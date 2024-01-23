Бакланова -- Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова -- Таисия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: (Бакланова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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