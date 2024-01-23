Бакланова -- Таисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: (Бакланова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно