Мавра Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Бакланов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
09.07.1861
Дочь: Бакланова Марина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
21.11.1862
Дочь: Бакланова Зиновья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно