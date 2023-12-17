Мавра Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Бакланов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1861

Дочь: Бакланова Марина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1862

Дочь: Бакланова Зиновья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бакланов Лаврентий Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Лаврентий Егорович

Смерть
Неизвестно
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