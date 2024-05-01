Бакланов Алексей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Бакланова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Бакланова -- Пелагея Ивановна
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно