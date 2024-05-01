Бакланов Алексей Лаврентьевич До 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланов Алексей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Бакланов Лаврентий Егорович

Мать: Бакланова -- Мавра Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Бакланова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Бакланова -- Пелагея Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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