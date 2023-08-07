Александр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Данила Федорович
Мать: Марфа Силантьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей Александрович
Мать ребёнка: Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лукерья Александровна
Мать ребёнка: Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно