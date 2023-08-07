Александр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Данила Федорович

Мать: Марфа Силантьевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей Александрович

Мать ребёнка: Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лукерья Александровна

Мать ребёнка: Фекла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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