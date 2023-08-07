Данила Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанила Федорович

Данила Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Александр Данилович

Мать ребёнка: Марфа Силантьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Леонтий Данилович

Мать ребёнка: Марфа Силантьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Силантьевна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
1778
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