Данила Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Александр Данилович
Мать ребёнка: Марфа Силантьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Леонтий Данилович
Мать ребёнка: Марфа Силантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Силантьевна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
1778