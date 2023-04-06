Бычихина (Филатова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина (Филатова) Мария Кузьминична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1885

Отец: Филатов Кузьма Петрович

Мать: Филатова Анна Ильинична

Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Бычихин Федор Константинович

Рождение ребёнка
10.01.1912

Сын: Бычихин Константин Федорович

Отец ребёнка: Бычихин Федор Константинович

Рождение ребёнка
09.09.1914

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бычихин Федор Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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