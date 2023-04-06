Бычихина (Филатова) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1885
Отец: Филатов Кузьма Петрович
Мать: Филатова Анна Ильинична
Бракосочетание
26.01.1911
Рождение ребёнка
10.01.1912
Сын: Бычихин Константин Федорович
Отец ребёнка: Бычихин Федор Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1914
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бычихин Федор Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно