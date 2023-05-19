Филатов Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Филатов Петр Яковлевич
Бракосочетание
12.01.1875
Жена: Филатова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
15.10.1875
Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
11.04.1880
Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
07.09.1882
Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Бычихина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
13.05.1889
Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно