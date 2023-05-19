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Филатов Кузьма Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Филатов Петр Яковлевич

Мать: Филатова Зиновия Ивановна

Бракосочетание
12.01.1875

Жена: Филатова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
15.10.1875

Сын: Филатов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
11.04.1880

Сын: Филатов Терентий Кузьмич

Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.09.1882

Сын: Филатов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Бычихина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Филатов Исидор Кузьмич

Мать ребёнка: Филатова Анна Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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