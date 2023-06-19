Филатова (Проскуркина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Проскуркина) Анна Ильинична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1856

Отец: Проскуркин Илья Иванович

Мать: Проскуркина Ирина Михайловна

Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Филатов Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1875

Сын: Филатов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1880

Сын: Филатов Терентий Кузьмич

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1882

Сын: Филатов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Бычихина Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Филатов Исидор Кузьмич

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно