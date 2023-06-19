Филатова (Проскуркина) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1856
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
15.10.1875
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1880
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1882
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Бычихина Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1889
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно