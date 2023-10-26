Пронько Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронько Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1950

Дата смерти

18.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Пронько Михаил Николевич

Мать: Пронько Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1973

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Пронько Людмила Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1974

Дочь: Пронько Алёна

Мать ребёнка: Пронько Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронько Людмила Петровна

Смерть
18.09.1985
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