Пронько Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1950
Дата смерти18.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Отец: Пронько Михаил Николевич
Мать: Пронько Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1973
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Пронько Людмила Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1974
Дочь: Пронько Алёна
Мать ребёнка: Пронько Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронько Людмила Петровна
Смерть
18.09.1985