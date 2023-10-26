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Андрей
Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1973
Пол
Мужской
Отец
Пронько Владимир Михайлович
1950 г.р.
Мать
Пронько (Осокина) Людмила Петровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1973
Отец:
Пронько Владимир Михайлович
Мать:
Пронько Людмила Петровна
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