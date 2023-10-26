Пронько (Никитина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронько (Никитина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1919

Дата смерти

06.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1919

Отец: Никитин Иван

Мать: Никитина Татьяна

умерла от воспаления легких
Рождение ребёнка
1941

Сын: Пронько Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1947

Дочь: Бакланова Людмила

Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Пронько Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич

Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Сизова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1957

Сын: Пронько Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич

Смерть
06.08.1963
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