Пронько (Никитина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1919
Дата смерти06.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1919
Отец: Никитин Иван
Мать: Никитина Татьяна
умерла от воспаления легких
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пронько Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1947
Дочь: Бакланова Людмила
Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Пронько Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Сизова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1957
Сын: Пронько Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пронько Михаил Николевич
Смерть
06.08.1963