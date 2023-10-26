Пронько Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: Пронько Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1974
Сын: Пронько Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Пронько Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронько Марусова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Пронько Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно