Пронько Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронько Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: Пронько Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1974

Сын: Пронько Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Пронько Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронько Марусова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Пронько Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронько Валентина Дмитриевна

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