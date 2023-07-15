Шабалдин Артем Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалдин Ефрем Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалдин Прокофий Артемович
Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалдин Родион Артемович
Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалдин Василий Артемович
Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно