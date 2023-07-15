Шабалдин Артем Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдин Артем Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалдин Ефрем Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Иван Артемович

Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Прокофий Артемович

Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Родион Артемович

Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Василий Артемович

Мать ребёнка: Шабалдина Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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