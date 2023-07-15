Шабалдин Ефрем Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалдин Степан Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1858