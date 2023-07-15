Шабалдин Ефрем Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдин Ефрем Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шабалдин Савин Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Иван Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Артем Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Глеб Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Степан Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1858
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