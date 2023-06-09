Брожовская (Вайсер (Гутшейн)) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожовская (Вайсер (Гутшейн)) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Вайсер Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1903

Дочь: Миронова Вера Марковна

Отец ребёнка: Брожовский Марк Моисеевич

Бракосочетание
21.11.1905

Муж: Брожовский Марк Моисеевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Брожовский Павел Маркович

Отец ребёнка: Брожовский Марк Моисеевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Согласно метричеким книгам Феодосийского раввина, Павел был рождён 12 ноября 1906г.(старый стиль), обрезан 31.12.06. 1 ноября 1911 года в Бакинской Спасо-Преображенской церкви Павел был крещён и приня... Показать все
Смерть
Около 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область