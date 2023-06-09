Брожовская (Вайсер (Гутшейн)) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Вайсер Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1903
Дочь: Миронова Вера Марковна
Отец ребёнка: Брожовский Марк Моисеевич
Бракосочетание
21.11.1905
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Брожовский Павел Маркович
Отец ребёнка: Брожовский Марк Моисеевич
Согласно метричеким книгам Феодосийского раввина, Павел был рождён 12 ноября 1906г.(старый стиль), обрезан 31.12.06. 1 ноября 1911 года в Бакинской Спасо-Преображенской церкви Павел был крещён и приня... Показать все
Смерть
Около 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область