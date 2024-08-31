Брожовский Павел Маркович
Место рождения
Дата рождения25.11.1906
Дата смерти08.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906
Отец: Брожовский Марк (Хаим Мордхель Мовша Зельманович) Моисеевич
Согласно метричеким книгам Феодосийского раввина, Павел был рождён 12 ноября 1906г.(старый стиль), обрезан 31.12.06. 1 ноября 1911 года в Бакинской Спасо-Преображенской церкви Павел был крещён и приня... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.08.1922 по ?.06.1924
Образование
С 01.09.1928 по 16.06.1931
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
Мать ребёнка: Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна
Рождение ребёнка
16.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна
Смерть
08.02.1964