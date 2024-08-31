Брожовский Павел Маркович 25.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брожовский Павел Маркович

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

25.11.1906

Дата смерти

08.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906

Отец: Брожовский Марк (Хаим Мордхель Мовша Зельманович) Моисеевич

Мать: Брожовская (Вайсер) Ольга Павловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Согласно метричеким книгам Феодосийского раввина, Павел был рождён 12 ноября 1906г.(старый стиль), обрезан 31.12.06. 1 ноября 1911 года в Бакинской Спасо-Преображенской церкви Павел был крещён и приня... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С ?.08.1922 по ?.06.1924
Образование
С 01.09.1928 по 16.06.1931
Бракосочетание
1931

Жена: Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна

Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна

Мать ребёнка: Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна

Рождение ребёнка
16.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брожовская (Коган) Любовь (Блюма) Абрамовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
08.02.1964
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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