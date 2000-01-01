Степан Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Павел Степанов
Мать ребёнка: Успенская Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь Дмитровской церкви [с. Очакова] Московского уезда
Смерть
До 1821