Степан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Павел Степанов

Мать ребёнка: Успенская Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Наталья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь Дмитровской церкви [с. Очакова] Московского уезда
Смерть
До 1821
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