Успенская (Успенская) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Успенская) Наталья Иванова

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Место рождения

Данилово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Бракосочетание
11.11.1821

Муж: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
№ 2. Женился села Данилова Смоленской церкви пономарь Петр Давыдов повел за себя после умершего Московского пономаря Дмитровской церкви Степана Гаврилова жену Наталью Иванову, оба вторым браком, о кои... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1823

Дочь: Праскева Петровна

Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
Место жительства
22.09.1824
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости села Данилова за 1824 года в доме №3 за № 11 числится жена Пономаря Петра Давыдова, Наталья Иванова - 33 года. (ОХД до 1917 года ф.203.оп.747.д.1043 лл.309об. Исповеда... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1825

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Успенский Илья Петрович

Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1833

Сын: Даниловский Николай Петрович

Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов

Данилово, Домодедово, Московская область
№ 9 - ноябрь. Двадцать первого числа села Данилова у пономаря Петра Давыдова и от второбрачной жены его Натальи Ивановой родился сын Николай. Восприемниками были той же округи села Юсупова церкви Дмит... Показать все
Место жительства
1850
Данилово, Домодедово, Московская область
Живет в собственном доме, оставшемся после умершего пономаря ее мужа Петра Давыдовича Успенского (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2361 ч.3 л.81-83 об.)
Место жительства
11.09.1854
Согласно исповедальной ведомости 1854 года за №4 числится вдова мать пономаря Николая Петровича вдова Наталья Ивановна
Место жительства
1862
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1862 года с. Купавны за №13 числится мать пономаря вдова Наталья Ивановна, возраст 67 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641 Исповедальная ведомость 1862 год с. Купавна)
Место жительства
1868
Старая Купавна, Богородский, Московская область
По клировой ведомости за 1868 г. в церкви Живоначальной Троицы в с. Купавне, Богородского уезда, служит пономарь Николай Петров Даниловский, 35 лет. При оной же церкви с. Купавны находится вдовствующа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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