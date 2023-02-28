Успенская (Успенская) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Павел Степанов
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Бракосочетание
11.11.1821
№ 2. Женился села Данилова Смоленской церкви пономарь Петр Давыдов повел за себя после умершего Московского пономаря Дмитровской церкви Степана Гаврилова жену Наталью Иванову, оба вторым браком, о кои... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1823
Дочь: Праскева Петровна
Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов
Место жительства
22.09.1824
Согласно исповедальной ведомости села Данилова за 1824 года в доме №3 за № 11 числится жена Пономаря Петра Давыдова, Наталья Иванова - 33 года. (ОХД до 1917 года ф.203.оп.747.д.1043 лл.309об. Исповеда... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1825
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов
Рождение ребёнка
21.11.1833
Сын: Даниловский Николай Петрович
Отец ребёнка: Успенский Петр Давыдов
№ 9 - ноябрь. Двадцать первого числа села Данилова у пономаря Петра Давыдова и от второбрачной жены его Натальи Ивановой родился сын Николай. Восприемниками были той же округи села Юсупова церкви Дмит... Показать все
Место жительства
1850
Живет в собственном доме, оставшемся после умершего пономаря ее мужа Петра Давыдовича Успенского (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2361 ч.3 л.81-83 об.)
Место жительства
11.09.1854
Согласно исповедальной ведомости 1854 года за №4 числится вдова мать пономаря Николая Петровича вдова Наталья Ивановна
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года с. Купавны за №13 числится мать пономаря вдова Наталья Ивановна, возраст 67 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641 Исповедальная ведомость 1862 год с. Купавна)
Место жительства
1868
По клировой ведомости за 1868 г. в церкви Живоначальной Троицы в с. Купавне, Богородского уезда, служит пономарь Николай Петров Даниловский, 35 лет. При оной же церкви с. Купавны находится вдовствующа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Гаврилов
Смерть
Неизвестно