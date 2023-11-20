Вилягжанин (Сумантьева) Варвара Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин (Сумантьева) Варвара Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Выликжанин Тарас Ипатьевич

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Храмцовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Вилягжанин Игнатей Ипатов

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа Ипатьевна

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вилягжанин Иван Ипатьев

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич

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