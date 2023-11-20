Вилягжанин (Сумантьева) Варвара Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Выликжанин Тарас Ипатьевич
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич
Храмцовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вилягжанин Игнатей Ипатов
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Ипатьевна
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вилягжанин Ипат Терентьевич