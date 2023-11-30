Выликжанин Тарас Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1777
Сын: Выликжанин Степан Тарасович
Мать ребёнка: Выликжанин Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Выликжанин Филипп Тарасов
Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Выликжанин Тимофей Тарасов
Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Выликжанин Трефил Тарасов
Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Тарасовна
Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Тарасова
Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова