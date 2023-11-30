Выликжанин Тарас Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выликжанин Тарас Ипатьевич

Место рождения

Храмцовская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Мать: Вилягжанин Варвара Тарасова

Храмцовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Выликжанин Степан Тарасович

Мать ребёнка: Выликжанин Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Выликжанин Филипп Тарасов

Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Выликжанин Тимофей Тарасов

Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Выликжанин Трефил Тарасов

Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Тарасовна

Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Тарасова

Мать ребёнка: Выликжанин Зиновья Осипова

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