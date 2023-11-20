(Вилягжанина) Марфа Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вилягжанина) Марфа Ипатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Вилягжанин Ипат Терентьевич

Мать: Вилягжанин Варвара Тарасова

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