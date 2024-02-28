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Вовк Евтихий Павлович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

24.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884

Отец: Вовк Павел Олимпиевич

Мать: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
30.04.1906

Жена: Вовк Анастасия Сергеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Вовк Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Вовк Анастасия Сергеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1916

Дочь: Вовк Анастасия Евтихиевна

Мать ребёнка: Вовк Анастасия Сергеевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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