Вовк Евтихий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884
Отец: Вовк Павел Олимпиевич
Мать: Вовк Анна Флавиановна
Бракосочетание
30.04.1906
Жена: Вовк Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Вовк Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Вовк Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1916
Дочь: Вовк Анастасия Евтихиевна
Мать ребёнка: Вовк Анастасия Сергеевна
Смерть
Неизвестно