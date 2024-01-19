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Вовк Павел Олимпиевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

15.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1863

Отец: Вовк Олимпий Каллиникович

Мать: Вовк Зеновия Гордеевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
28.05.1884

Жена: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Сын: Вовк Евтихий Павлович

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Сын: Вовк Исаакий Павлович

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вовк Евлампия Павловна

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Вовк Мавра Павловна

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Вовк Федор Павлович

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Вовк Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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