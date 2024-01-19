Вовк Павел Олимпиевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1863
Отец: Вовк Олимпий Каллиникович
Мать: Вовк Зеновия Гордеевна
Бракосочетание
28.05.1884
Жена: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
24.08.1884
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
04.08.1887
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вовк Евлампия Павловна
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Вовк Мавра Павловна
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Вовк Федор Павлович
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Рождение ребёнка
05.02.1901
Мать ребёнка: Вовк Анна Флавиановна
Смерть
Неизвестно