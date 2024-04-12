Вовк (Пониматченко) Анна Флавиановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863
Бракосочетание
28.05.1884
Рождение ребёнка
24.08.1884
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Рождение ребёнка
04.08.1887
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вовк Евлампия Павловна
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Вовк Мавра Павловна
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Вовк Федор Павлович
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Рождение ребёнка
05.02.1901
Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич
Смерть
Неизвестно