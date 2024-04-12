Вовк (Пониматченко) Анна Флавиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк (Пониматченко) Анна Флавиановна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

07.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863

Отец: Пониматченок Флавиан Григорьевич

Мать: Пониматченок Дарья Михайловна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
28.05.1884

Муж: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Сын: Вовк Евтихий Павлович

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Сын: Вовк Исаакий Павлович

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вовк Евлампия Павловна

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Вовк Мавра Павловна

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Вовк Федор Павлович

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Вовк Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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