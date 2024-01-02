Максимова Февронья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1733
Сын: Максимов Алексей Артемович
Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Максимова Марфа Артемовна
Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1781