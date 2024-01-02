Максимова Февронья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Февронья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Максимов Наум Артемович

Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Максимов Алексей Артемович

Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Максимов Иван Артемович

Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Максимов Петр Артемович

Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Максимова Марфа Артемовна

Отец ребёнка: Максимов Артем Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Артем Миронович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1781
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