Максимов Петр Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Петр Артемович

Максимов Петр Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1723 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Максимов Артем Миронович

Мать: Максимова Февронья Филипповна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close