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Максимов Петр Артемович
Максимов Петр Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Пол
Мужской
Отец
Максимов Артем Миронович
1714 г.р.
Мать
Максимова Февронья Филипповна
1723 г.р.
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Максимов Артем Миронович
Мать:
Максимова Февронья Филипповна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
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