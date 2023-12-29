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Философова Афросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

29.04.1794

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761

Сын: Философов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Философов Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Философов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Философов Михайла Алексеев

Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович

Смерть
29.04.1794

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