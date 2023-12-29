Философова Афросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти29.04.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Философов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Философов Михайла Алексеев
Отец ребёнка: Философов Алексей Семенович
Смерть
29.04.1794