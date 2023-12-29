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Философов Василий Алексеев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Философов Алексей Семенович

Мать: Философова Афросинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Философов Иван Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1783

Жена: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
14.09.1785

Сын: Философов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
02.04.1786

Сын: Философов Федор Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
16.10.1790

Сын: Философов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
25.10.1795

Сын: Философов Степан Васильев

Мать ребёнка: Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

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