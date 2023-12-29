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Философов Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

22.04.1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Философов Семён Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Философов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1764

Сын: Философов Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1765

Сын: Философов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1768

Сын: Философов Михайла Алексеев

Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1794
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
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