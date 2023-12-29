Философов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти22.04.1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Философов Семён Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1765
Сын: Философов Василий Алексеев
Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1768
Сын: Философов Михайла Алексеев
Мать ребёнка: Философова Афросинья Иванова
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1794
Vladimir, Vladimir Oblast Russia