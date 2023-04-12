Маракуев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Маракуев Петр Федорович
Мать: Маракуева Анна Михйловна
Рождение ребёнка
28.10.1789
Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Трусова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кобыляцкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морокуев Николай Ив.
Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна
Смерть
1825