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Маракуев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Маракуев Петр Федорович

Мать: Маракуева Анна Михйловна

Рождение ребёнка
28.10.1789

Сын: Маракуев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Трусова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кобыляцкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морокуев Николай Ив.

Мать ребёнка: Маракуев Надежда Борисовна

Смерть
1825
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