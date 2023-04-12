Маракуева (Кононова) Анна Михйловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Маракуев Василий Петрович
Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович
Смерть
22.06.1791