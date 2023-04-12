Маракуева (Кононова) Анна Михйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуева (Кононова) Анна Михйловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Маракуев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Маракуев Иван Петрович

Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Маракуев Василий Петрович

Отец ребёнка: Маракуев Петр Федорович

Смерть
22.06.1791
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