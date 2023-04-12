Маракуев (Маракуева(дев.Ананьина)) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуев (Маракуева(дев.Ананьина)) Надежда Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1789

Сын: Маракуев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Трусова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кобыляцкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морокуев Николай Ив.

Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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