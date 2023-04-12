Маракуев (Маракуева(дев.Ананьина)) Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1789
Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Трусова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кобыляцкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морокуев Николай Ив.
Отец ребёнка: Маракуев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно