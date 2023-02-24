Евлампия Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Конон Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1878
Рождение ребёнка
08.06.1879
Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Вукулович
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
при рождении мать - солдатка
Рождение ребёнка
Около 04.03.1889
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимия Вукуловна
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Вукуловна
Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович
Смерть
Неизвестно