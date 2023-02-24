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Евлампия Кононовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Конон Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Филькин Вукол Антонович

Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Вукулович

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Филькин Павел Вукулович

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

при рождении мать - солдатка
Рождение ребёнка
Около 04.03.1889

Сын: Филькин Василий Вуколов

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Филькин Данил Вукулович

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимия Вукуловна

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Вукуловна

Отец ребёнка: Филькин Вукол Антонович

Смерть
Неизвестно
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