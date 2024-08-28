Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Онохин Дмитрий Левонтьевич
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онохина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Онохин Дмитрий Левонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно