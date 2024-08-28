Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Онохин Дмитрий Левонтьевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онохина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Онохин Дмитрий Левонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онохин Дмитрий Левонтьевич

Смерть
Неизвестно

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