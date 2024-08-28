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Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1886

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онохин Дмитрий Левонтьевич

Мать: Марина Федоровна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1839

Сын: Батуров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1841

Дочь: Батурова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1855

Сын: Батуров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.12.1886
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От старости
Бракосочетание
28.10.1938

Муж: Батуров Василий Дмитриевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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