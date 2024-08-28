Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1886
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онохин Дмитрий Левонтьевич
Мать: Марина Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1839
Сын: Батуров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1841
Дочь: Батурова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1855
Сын: Батуров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Батуров Василий Дмитриевич
Смерть
19.12.1886
От старости
Бракосочетание
28.10.1938