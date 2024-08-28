Онохин Дмитрий Левонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онохин Дмитрий Левонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онохин Левонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онохина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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