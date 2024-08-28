Онохин Дмитрий Левонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онохин Левонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батурова (Онохина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онохина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Смерть
Неизвестно