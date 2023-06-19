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Колбасов Дмитрий

Место рождения

Ильинка, Одеська область

Дата рождения

21.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1864

Отец: Колбасов Федор

Мать: не указана

Ильинка, Одеська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Квятковская Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасов Николай

Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасов Александр

Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбасова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область