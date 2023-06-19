Колбасов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения21.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1864
Отец: Колбасов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Квятковская Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасов Николай
Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасов Александр
Мать ребёнка: Колбасова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбасова Ефросинья
Смерть
Неизвестно