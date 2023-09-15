Квятковская (Колбасова) Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Колбасов Дмитрий
Мать: Колбасова Ефросинья
Рождение ребёнка
28.08.1937
Дочь: Задира Алла Ивановна
Отец ребёнка: Квятковский Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Заболотный ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотный Анатолий
Отец ребёнка: Заболотный ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заболотный ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квятковский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Квятковский Иван
Смерть
Неизвестно