Квятковская (Колбасова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квятковская (Колбасова) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колбасов Дмитрий

Мать: Колбасова Ефросинья

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.08.1937

Дочь: Задира Алла Ивановна

Отец ребёнка: Квятковский Иван

Николаев, Миколаївська область
Развод
Неизвестно

Муж: Заболотный ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотный Анатолий

Отец ребёнка: Заболотный ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотный ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квятковский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Квятковский Иван

Смерть
Неизвестно
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