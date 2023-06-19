Судаков Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Судаков Сергей Фокин
Мать: Екатерина Прохорова
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
15.11.1895
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
25.06.1909
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
27.06.1915
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
12.10.1917
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно