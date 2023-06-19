Судаков Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудаков Андрей Сергеевич

Судаков Андрей Сергеевич

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Судаков Сергей Фокин

Мать: Екатерина Прохорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1895

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Судаков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Судаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Судаков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1917

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Судакова Васса Акимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно