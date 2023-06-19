Судакова Васса Акимова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
15.11.1895
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1909
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
27.06.1915
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.10.1917
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно