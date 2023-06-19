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Судакова Васса Акимова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1895

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Судаков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Судаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Судаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1917

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Судаков Андрей Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно