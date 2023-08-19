Голованева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева Татьяна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерия Степановна

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Голованев Дементий Степанович

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Голованев Даниил Степановия

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Голованев Демид Степанович

Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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