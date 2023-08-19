Голованева Татьяна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерия Степановна
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Голованев Дементий Степанович
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Голованев Даниил Степановия
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Голованев Демид Степанович
Отец ребёнка: Голованев Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно