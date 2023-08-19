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Голованев Дементий Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Голованев Степан Васильевич

Мать: Голованева Татьяна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Параскева Демидовна

Мать ребёнка: Голованева Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Голованев Трифон Дементьевич

Мать ребёнка: Голованева Агафия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева Агафия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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