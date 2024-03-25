Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Васильев
Мать: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афанасий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно