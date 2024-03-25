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Никифор Иванов

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Васильев

Мать: Устиния Михайлова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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