Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно