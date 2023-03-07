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Коротецков Александр Семенович

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

20.11.1842

Дата смерти

23.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1842

Отец: Коротецков Семён Николаевич

Мать: Коротецкова Екатерина Филиппова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
10.02.1864

Жена: Коротецкова Мария Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1867

Дочь: Пугачева Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Коротецкова Мария Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1869

Дочь: Павлова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Коротецкова Мария Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
08.11.1870

Жена: Коротецкова Екатерина Филиппова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Коротецков Николай Александрович

Мать ребёнка: Коротецкова Екатерина Филиппова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
23.01.1907
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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