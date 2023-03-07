Коротецков Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения20.11.1842
Дата смерти23.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1842
Бракосочетание
10.02.1864
Рождение ребёнка
27.01.1867
Дочь: Пугачева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Коротецкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1869
Дочь: Павлова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Коротецкова Мария Александровна
Бракосочетание
08.11.1870
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Коротецков Николай Александрович
Мать ребёнка: Коротецкова Екатерина Филиппова
Смерть
23.01.1907