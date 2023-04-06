Коротецкова (Репина) Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротецкова (Репина) Екатерина Филиппова

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

19.11.1805

Дата смерти

05.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1805

Отец: Репин Филипп Якимов

Мать: Репина Настасья Филиппова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
20.01.1824

Муж: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1827

Сын: Коротецков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1829

Дочь: Соколова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1831

Дочь: Куприна Анна Семеновна

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1833

Сын: Коротецков Иван Семенович

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1836

Сын: Коротецков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Восприемники: Большого Пулково крестьянина Петра Ильина Круглова сын Михаил Петров, той же слободы крестьянина Егора Михайлова Птицына дочь девица Параскева Егорова.
Рождение ребёнка
12.06.1839

Дочь: Грузнова Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1842

Сын: Коротецков Александр Семенович

Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
05.09.1872
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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