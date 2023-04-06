Коротецкова (Репина) Екатерина Филиппова
Место рождения
Дата рождения19.11.1805
Дата смерти05.09.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1805
Отец: Репин Филипп Якимов
Бракосочетание
20.01.1824
Рождение ребёнка
12.02.1827
Сын: Коротецков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1829
Дочь: Соколова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1831
Дочь: Куприна Анна Семеновна
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1833
Сын: Коротецков Иван Семенович
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1836
Сын: Коротецков Иван Семёнович
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Восприемники: Большого Пулково крестьянина Петра Ильина Круглова сын Михаил Петров, той же слободы крестьянина Егора Михайлова Птицына дочь девица Параскева Егорова.
Рождение ребёнка
12.06.1839
Дочь: Грузнова Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1842
Сын: Коротецков Александр Семенович
Отец ребёнка: Коротецков Семён Николаевич
Смерть
05.09.1872