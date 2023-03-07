Коротецкова (Гогунова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти18.08.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1864
Рождение ребёнка
27.01.1867
Дочь: Пугачева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Коротецков Александр Семенович
Рождение ребёнка
18.08.1869
Дочь: Павлова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Коротецков Александр Семенович
Смерть
18.08.1870