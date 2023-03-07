Коротецкова (Гогунова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротецкова (Гогунова) Мария Александровна

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
10.02.1864

Муж: Коротецков Александр Семенович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1867

Дочь: Пугачева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Коротецков Александр Семенович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1869

Дочь: Павлова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Коротецков Александр Семенович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
18.08.1870
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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