Коротецков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения30.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1881
Бракосочетание
15.10.1901
Бракосочетание
06.07.1903
Рождение ребёнка
24.08.1906
Дочь: Коротецков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1908
Сын: Коротецков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1911
Сын: Коротецков Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1914
Сын: Коротецков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна
Смерть
Неизвестно