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Коротецков Николай Александрович

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

30.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1881

Отец: Коротецков Александр Семенович

Мать: Коротецкова Екатерина Филиппова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
15.10.1901

Жена: Коротецкова Евдокия Павловна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
06.07.1903

Жена: Коротецкова Параскева Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1906

Дочь: Коротецков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Коротецков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1911

Сын: Коротецков Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1914

Сын: Коротецков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Коротецкова Параскева Александровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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