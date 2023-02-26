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Пелагея Никитина

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Место рождения

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: ?

Мать: ?

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1903

Муж: Даниил Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Пётр Данилов

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1911

Дочь: София Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1914

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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