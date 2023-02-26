Пелагея Никитина
Место рожденияд.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1903
Муж: Даниил Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1907
Дочь: Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
10.06.1909
Сын: Пётр Данилов
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
17.09.1911
Дочь: София Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
30.06.1914
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Смерть
Неизвестно